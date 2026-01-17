Разкриха тайната на Дарина Павлова. Как свали 20 години

Дарина Павлова взриви светските среди с радикална трансформация, извършена далеч от България — в бляскавия Банкок. Наричан „столицата на разкрасителния туризъм“, Тайланд се оказа сцената на впечатляващото подмладяване на 62-годишната Мадам Мулти, което според близки до нея буквално е върнало часовника назад с две десетилетия.

Павлова е прекарала продължителен период в тайландската столица, където се е доверила на елитни хирурзи със световна репутация. По данни от нейното обкръжение тя е преминала през серия от високотехнологични процедури — липосукция и комплексни пластики на корем, гръб, ръце и задни части. Резултатът не е просто отслабване, а цялостно прекрояване на силуета към по-младежки и стегнати линии.

Най-голямото внимание обаче е било насочено към лицето. Тайланд отдавна е известен с авангардните си техники, които позволяват драматична промяна без видими белези. Именно там милионери и световни знаменитости търсят фин, естествен и „невидим“ лифтинг — точно такъв, какъвто Павлова е избрала.

Според упорити слухове Дарина се е подложила на рядък и изключително скъп вертикален лифтинг — метод, при който лицето се повдига нагоре, а не се опъва назад. Тази техника се използва основно в Холивуд и е запазена за най-богатите клиенти. Освен това тя е повдигнала горната си устна, скъсявайки разстоянието между носа и устата — характерен белег на младежко излъчване. Добавени са контуриране на очите и премахване на мазнини от бузите, което е направило чертите й по-остри и изразителни.

Разликата с традиционните операции у нас е огромна — целта не е „направено“ лице, а свежа, отпочинала и естествено подмладена визия.

Любопитното е, че за трансформацията говорят не само светски клюки. В международни форуми за разкрасителен туризъм се появиха свидетелства, че Павлова е била разпозната в Тайланд. По време на процедурите тя е отседнала в луксозен петзвезден комплекс, където е получавала персонално внимание и максимален комфорт, пише zapernik.com

