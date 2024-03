Отиде си музикален магьосник, написал велики хитове

Отиде си един истински музикален магьосник. Изпълнителят на хита от 1975 г. All By Myself Ерик Кармен почина на 74 години, съобщи ДПА, позовавайки се на съпругата на изпълнителя Ейми.

Роденият в Охайо певец и автор на песни започва кариерата си с групата "Расбърис" в началото на 70-те години, преди да се насочи към самостоятелни изяви.

Сред известните му песни е Hungry Eyes, част от саундтрака на любимия на няколко поколения филм "Мръсни танци" с Дженифър Грей и Патрик Суейзи.

Кармен е автор на песните Almost Paradise, Never Gonna Fall In Love Again, Make Me Lose Control.

Нашият мил, обичан и талантлив Ерик почина в съня си, написа съпругата му Ейми в официалния уебсайт на Кармен.

