Отиде си Михаил Белчев, гласът на една епоха замлъкна

Певецът и композитор Михаил Белчев е починал, съобщи съпругата му Кристина Белчева. Тъжната новина разтърси културната общност в България, която губи един от най-разпознаваемите си гласове. Белчев остава в паметта на поколения българи със своите песни и със силното си присъствие на сцената. Творчеството му беляза десетилетия от българската музика.

Михаил Белчев е роден на 13 август 1946 година в София и посвещава живота си на изкуството. Сред най-обичаните му песни са „Младостта си отива“, „Не остарявай любов“, „Откровение“ и „Приятелство“, които се превръщат в символ на цяло поколение. С характерния си глас и емоционално изпълнение той успява да достигне до публиката по начин, който малцина артисти постигат.

Освен като изпълнител, Белчев има значим принос и като режисьор и композитор. Той е създател на телевизионни спектакли и филми, сред които и първия телевизионен пантомимен спектакъл „Кръговрат“. Негова е и музиката към редица театрални постановки и филмови продукции, което допълнително затвърждава мястото му в културния живот на страната.

В периода 2008-10 декември 2013 година е директор на Столична библиотека, където също оставя следа със своята работа. През 2024 година издава автобиографичната си книга „Все по-близо до ангела“, в която разказва за пътя си в изкуството и живота.

През годините Михаил Белчев е отличен с редица престижни награди. Той е носител на орден „Кирил и Методий“ първа степен, както и на четири първи награди от фестивала „Златния Орфей“. Получава и награда за цялостно творчество от същия фестивал. Удостоен е със званието „Заслужил артист“, както и с орден „Стара планина“ първа степен.

Белчев е първият носител на Националната литературна награда „Георги Джагаров“ на Съюза на българските писатели, удостоен е със званието „Почетен професор на Университета по библиотекознание и информационни технологии“ и е обявен за почетен гражданин на София. С неговата кончина България губи не просто артист, а творец, който остави траен отпечатък в културната памет на страната.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com