Танцов експеримент на Неда Ружева е изненада в арт афиша на София

След премиера в прочутия театър „Фраскати“ в Амстердам, гастрол в „Студио dB“ в Берлин и Art Quarter в Будапеща, новият спектакъл на Trevoga гостува на 5 март в „Топлоцентрала“ и в Club Pave на 6 март.

Премиерният танцов експеримент „Xx-63“ на младия международен колектив, създаден от Неда Ружева, е от големите изненади в арт афиша на столицата. Вдъхновен от духа на времето, в което удоволствието непрестанно се обработва и преопакова, зрелището безмилостно поставя въпросите на поколението Z. Разработено от хореографа Неда Ружева и философа-драматург Никола Стоянов, „Xx-63“ е мултидисциплинарно спускане в отвъдния живот на контракултурата, сега функционираща като своеобразен брандиран мираж.

Гласове от съвременния дизайн, музика и мода се сблъскват в неочакван ремикс на „призраци от миналото“, където комерсиализираната субкултура и алгоритмичният апетит оформят динамиката на безспирното насищане. Зад сценографията са скулптурите Арон Лоди и Силвия Бола, известни като дуета Alagya, които пренасят публиката в дистопична чакалня, изпълнена със зомбифицирани пластмасови компоненти, артефакти от алуминиеви отливки и поп дранкулки.

Място на бягство без изход, където телата не спират да се въртят във вериги от синтетичен копнеж. Изпълнителите са облечени в колекцията „Dragen“ на Дейвид Сипман, като дизайнът ограничава движението. Стилистът изследва парадокса между психологическата и физическата буквална тежест, която изпълнителите трябва да носят, намирайки се между ускорение и изтощение. Стайлингът е поверен на новоизгряващата авторка Михалина Горник. Героите съществуват в парадокс, отхвърляйки, но същевременно процъфтявайки в екстрактивния почерк на съвременната мода. Отличителният музикален стил на Суеуга обладава всеки аспект на произведението. Абразивни индустриални текстури се сблъскват с нотки на мека носталгия - изкривени барабани, блясък от Y2K и всеобхватна атмосферна на тревога. С оригинални композиции и неиздадени колаборации, музиката предизвиква мрачни сценарии, като същевременно предвижда бъдещето, което тепърва предстои да бъде разкрито.

Самото заглавие препраща както към Псалм 63 - текст за жажда, надхвърляща всичко, което светът може да даде, така и към „Xх“, синтетична целувка или името на неизвестен наркотик. То е символ на дигитална зависимост. Създадена, за да се трансформира в театрални, галерийни и пространствени контексти, творбата бележи целенасоченото движение на Trevoga към интердисциплинарни, междуобщностни събития, които се развиват на границата между театър и нощeн живот.

Неда Ружева на 17 е най-младата студентка, приемана някога в хореографската програма на Академията за театър и танц в Амстердам. Продължава обучението си в Института Сандберг и основава Trevoga през 2023 г. заедно с група източноевропейски артисти. Хореографията на Неда съчетава академична строгост със субкултурен хъс, теория, скулптура, индустриален звук и интензивна физика, за да проучи комерсиализацията на желанието, естетиката на разпада и копнежа, погребан под алгоритмичната отчужденост. Спектакли на Неда Ружева са представяни в Канада, Нидерландия, Италия, Германия, Словения, Унгария, България. Trevoga третира сцената като дисекционна маса за идентичността на XXI век. „Капиталистическото тяло не е храм, а изоставен мол.“, коментира Неда Ружева. „Xx-63“ заменя концептуалната двусмисленост с емоционална автентичност, отхвърляйки носталгията като бунт и фантазията, че изкуството ще ни спаси.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com