Всичко за Ема Уотсън

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Принц Хари сваля Ема Уотсън

Принц Хари сваля Ема Уотсън

Името Хари явно е съдбовно за британската актриса Ема Уотсън. След като звездата й игря с ролята на Хърмаяни в поредицата филми за Хари Потър, сега др...

20 февруари | 18:19
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Ема Уотсън заряза гаджето

Ема Уотсън заряза гаджето

Лондон. Ема Уотсън заряза половинката си Матю Джани, след като двамата бяха заедно повече от година. Говори се, че причината е натовареният график на...

12 декември | 18:15
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Ема Уотсън ще става булка

Ема Уотсън ще става булка

Ема Уотсън рано-рано ще мине под венчило. Мацката вече се е нанесла в апартамента на гаджето си Матю Джани, а младата двойка преценила, че вече е врем...

09 септември | 17:05
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Ема заби ново гадже

Ема заби ново гадже

Ема Уотсън набързо е забравила бившия си Уил Адамович. 23-годишната актриса вече си има ново гадже, с което е повече от щастлива. Новата изгора на Ем...

08 януари | 18:25
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