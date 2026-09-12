Хванаха Ема Уотъсн да се целува с мексикански милиардер
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Красавицата иска да си има семейство
Кийра Найтли привлече вниманието на всички с ефектна зелена рокля
Майкъл Джексън искал да се ожени за 11-годишната Ема Уотсън. Скандалната новина разкрива личният лекар на Краля на попа д-р Конрад Мъри в новата си би...
Ема Уотсън обяви, че излиза в творчески отпуск. Тя съобщи, че няма да се занимава с каквото и да било в продължение на една година. "Имам следния пла...
Ема Уотсън разкри, че се чувствала особено нещастна по време на детството си. "Бях ужасена от известността си, не знаех какво да правя. Всички се инт...
"Повечето жени искат на всяка цена винаги да имат половинка. И аз бях така навремето. Сега обаче разбрах, че самотата изгражда характера най-добре", с...
Шофьор на такси е спасил Ема Уотсън от отвличане. Актрисата е била набелязана за жертва, докато е снимала "Красавицата и Звярът" с "Дисни". Двама от...
Ема Уотсън ще играе ролята на Бела в новата екранизация на "Красавицата и звярът". Поредната интерпретация на вечната класика се очаква да излезе на г...
Името Хари явно е съдбовно за британската актриса Ема Уотсън. След като звездата й игря с ролята на Хърмаяни в поредицата филми за Хари Потър, сега др...
Лондон. Ема Уотсън заряза половинката си Матю Джани, след като двамата бяха заедно повече от година. Говори се, че причината е натовареният график на...
Ема Уотсън рано-рано ще мине под венчило. Мацката вече се е нанесла в апартамента на гаджето си Матю Джани, а младата двойка преценила, че вече е врем...
Провидънс. Звездата от филмовата поредица „Хари Потър" Ема Уотсън, се дипломира от университета Браун със специалност английска литература. Тя ще полу...
Ема Уотсън набързо е забравила бившия си Уил Адамович. 23-годишната актриса вече си има ново гадже, с което е повече от щастлива. Новата изгора на Ем...