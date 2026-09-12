Влюбиха се и трябваше да проверят дали не са брат и сестра
Одри и Артър са заченати от донор
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Одри и Артър са заченати от донор
Откритието на учените има ползи и за земеделието
Тези миниатюрни създания са наричани от учените „еволюционен скандал“
Най-новото проучване доказва за промяна на генетиката ни
Съвременните хора са потомци на две отделни популации
Изпотяването намалява при изгаряния, включително слънчево, присаждане на кожа, атопичен дерматит
% на хоспитализираните пациенти, спрямо тези, дали положителен резултат, се повишава
Генетиката на човек определя как той ще премине през коронавируса
Генетичните тестове доказват специфични участъци на вирусната РНК
Повечето мъже са пушачи и вирусът по-бързо се развива в атипична пневмония
Синдромът на Даун е виновен за още куп аномалии, някои - фатални Ако Мечо Пух беше генетик, щеше да е лош генетик. Всеизвестният му израз "Колкото по...