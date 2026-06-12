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Алексей Ягудин: Ледът е красив

Алексей Ягудин: Ледът е красив

Съдиите във фигурното пързаляне ни вкараха в чистата математика, казва руснакътОлимпийският и многократен европейски и световен шампион Алексей Ягудин...

10 януари | 13:40
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