Известен милионер се отрече от парите и сложи расото
Беше досега една от емблемите на Холивуд
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Беше досега една от емблемите на Холивуд
Според него сред политиците се вижда смиреност и добрина
Още като беше ученик се насочи към тези занимания и още тогава се занимаваше с пиротехник
Известен като Кръстителя на Родопите
Свещениците българи, назначени от патриарх Неофит, нямат право да служат там
Хасан Азис ще разкаже за българския етнически модел
За първи път регионални лидери ще се срещнат с главата на Римокатолическата църква
През 1898 година се провежда първият роженски събор
Екшън в София
Днес трябва да бъде извършена аутопсията на починалия Ангел Христов
Той не знае дали единият от Братя Галеви се е връщал и преди в България
„Възраждане” чисти стаята си от демони
Български митрополит ще отслужи света православна литургия на централния олтар в базиликата Сан Клементе, където е гробът на свети Кирил Философ
Полицията издирва извършителя
От 2017 г. архимандрит Дионисий (Мишев) е под запрещение от свещенослужение
Той се намира под запрещение от свещенослужение и не изразява мнението на БПЦ
Пастор Тим Пелк пръска със светена вода богомолците
Отец Пламен от Осмар спечели приза за майстор на червен пелин, направен по стара местна рецепта на 20-та юбилейна Винария в село Осмар
Френският президент Франсоа Оланд обяви пред местни журналисти, че смъртоносната атака в католическа църква в Нормандия е дело на "двама терористи в и...
Папа Франциск изрази ужаса си от „варварското убийство" на свещеник при заложническата криза в църква в Северна Франция, предава AFP. „Папата споделя...