Лоша новина за цените у нас. Къде е най-тежкият удар

Годишната инфлация достигна 7%, показват предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ) за месец май. Спрямо април се очаква умерено покачване на потребителските цени с около 0,2%.

Най-съществено увеличение на месечна база се наблюдава в секторите транспорт, ресторанти и хотели, алкохол и тютюневи изделия.

Инфлацията в България остава под влияние на няколко основни фактора. Основните двигатели са повишението на енергийните разходи, включително цените на горивата и електроенергията, както и увеличенията на цените на хранителните стоки вследствие на световните доставки и климатични предизвикателства. Допълнително влияние оказват и регулаторни промени и акцизи, особено върху тютюневите изделия и алкохолните напитки.

Икономисти отбелязват, че макар инфлацията да се движи по-високо от средния целеви диапазон на Европейската централна банка, тя все още е по-ниска в сравнение с други страни от региона. Прогнозите за следващите месеци сочат, че поскъпването на основните услуги и транспортни разходи може да продължи, което ще оказва допълнителен натиск върху бюджета на домакинствата, особено на тези с по-ниски доходи.

Освен това, наблюдателите предупреждават, че инфлационните очаквания на потребителите имат ключова роля в реализацията на бъдещата ценова динамика. Ако домакинствата и бизнеса очакват продължаващо поскъпване, това може да доведе до ускоряване на инфлацията чрез увеличени разходи и по-високи заплати, за да се компенсират нарастващите цени.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com