Вицепремиерът Пулев събра 73-ма експерти и им даде важна задача

„Имаме един златен шанс – с много силна подкрепа в парламента, с мнозинство и с пълна координация на ниво изпълнителна власт – да постигнем ключов резултат за българските граждани и българския бизнес в посока намаляване на административната тежест. Тук сме събрали тези 73-ма експерти в държавата на всички нива, от които зависи да я намалим“.

Това заяви вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев по време на първата координационна среща с представители на министерства, държавни институции, регулаторни и контролни органи, агенции и др., ангажирани с подготовката на административна реформа.

Като цели той посочи съкращаване на срокове и изискуеми документи, електронизация на услуги, обслужване на едно гише или без нужда да се посещава администрацията физически, оперативна съвместимост между регистрите, намаляване на административни режими. „Сигурен съм, че ще успеем да постигнем една огромна победа за българските граждани и бизнес, свързана с решителното намаляване на регулациите, чакането по гишета, тромави процедури и дублиращи се процеси. Това е приоритетна задача, поставена ни от министър-председателя“, посочи още Пулев.

„Въпреки всички предизвикателства пред фиска ние се фокусираме върху административната реформа, за да подобрим реално условията за работа на бизнеса и хората“, допълни той, като бе категоричен, че това ще са и цели на Управленската програма на правителството.

„Разчитам на всеки един от вас за тясна координация, пълна подкрепа и мобилизация на екипи, дирекции и ресурси, за да стигнем до тази цел в бърз порядък“, обърна се той към представителите на администрацията, като допълни, че ще се разчита и на приемственост, но и на иновативни способи.

Той даде задача да се идентифицират най-сериозните административни проблеми и процедурите, създаващи затруднения за бизнеса и гражданите, като използват натрупаната през годините обратна връзка от ползвателите. Ще се организира и разширена среща с работодателските организации, браншовите камари и бизнеса, за да се постигне ефективност и откритост.

В срещата участие взеха заместник- министри, изпълнителни директори на агенции и главни секретари, директори и експерти, определени да работят по изготвянето на конкретни мерки за облекчаване на административните режими, подобряване на бизнес средата и обслужването на граждани и фирми.

