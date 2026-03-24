Президентът призова за мерки срещу лавината с цените

Президентът Илияна Йотова отново призова за изработване на цялостен пакет от мерки, които да обхващат не само цените на горивата, но и тези на основните потребителски стоки.

Йотова проведе днес среща с ръководството на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК). На нея е обсъдена необходимостта от спешни мерки и в сектор земеделие, за да не се стигне до криза с храните.

В разговора беше изтъкната необходимостта от контакт и ефективно взаимодействие между институциите, между органите на изпълнителната и законодателната власт за изготвянето на цялостен пакет от мерки за овладяване на ефектите от конфликта в Близкия изток.

По отношение на горивата от антимонополната комисия разкриха, че в хода на текуща проверка разполагат с данни, че в периода 23 февруари – 13 март тази година, има покачване на цените на горивата на едро.

Служебният премиер Андрей Гюров заяви вече, че имаме достатъчно количества на по-ниски цени и не би трябвало да има повишаване на цените.

"Първите данни обаче показват доста бързо покачване на цените на едро. Не на дребно, а на едро. Ние продължваме да наблюдаваме „Лукойл“. На българския пазар „Лукойл“ е в господстващо положение. Въпросът е дали злоупотребява или не злоупотребява с него. Санкциите които са били наложени са били за господстващо положение“, коментира след срещата председателят на КЗК Росен Карадимов.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com