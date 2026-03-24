Добре ли е? Кейт взе крути мерки за здравето си

Принцеса Кейт е станала почти пълна въздържателка след битката си с рака. Според източници на RadarOnline тя се опасява, че дори минимални количества алкохол могат да застрашат възстановяването й. Бъдещата кралица, на 44 години, разкри през март 2024 г., че се подлага на лечение, след като заболяването е било установено при коремна операция по-рано същата година. През януари 2025 г. тя потвърди, че е в ремисия.

По време на съвместно посещение в Лондон на 12 март 2026 г., заедно със съпруга си принц Уилям, Катрин говори открито за промени в начина си на живот, включително за отношението си към алкохола.

Източник коментира: "Катрин е станала изключително предпазлива към всичко, което би могло да повлияе на здравето ѝ, и това включва алкохола. Тя почти напълно е спряла алкохола – не защото иска, а защото се притеснява за здравето си. Страхува се, че дори малки количества могат да ѝ навредят и не иска да поема такъв риск. По думите на близък до нея човек, насаме е споделяла, че я е страх да не се изправи отново пред сериозни здравословни проблеми. Затова сега се опитва да бъде много внимателна и да държи всичко под контрол. Ако това означава почти изцяло да се откаже от алкохола, тя е напълно готова да го направи."

По време на ангажимента Катрин казва: "Откакто получих диагнозата, почти не съм пила алкохол. Това е нещо, за което трябва да съм много по-внимателна сега." След това се обърна към Уилям и добави: "Но ти обичаш сайдера си, нали?" Уилям подчерта значението на местните заведения, като заяви: "Пъбовете са толкова важни. Те са места, където хората се събират."

Двойката прекара деня в разходка из Borough Market, като се срещна с хора и посети малки бизнеси, като в една пивоварна дори помогна с добавянето на хмел.

Друг източник отбеляза: "Прави впечатление колко открито Кейт вече признава промените в начина си на живот. Преди това вероятно щеше да остане в личен план, но сякаш тя иска да е прозрачна за това как преживяното е променило ежедневните ѝ избори, особено по отношение на здравето и благополучието."

Катрин се включи и в приготвянето на кафе в Change Please, като каза на съпруга си: "Уилям, направих ти кафе!", след което уточни "не е безкофеиново", а Уилям отвърна с шега: "Могат да го продават!"

Източник коментира: "Има забележима промяна в цялостния начин на живот на Кейт, не става дума само за алкохола, а за по-широк фокус върху баланса и дългосрочното здраве. Хората около нея казват, че тя е по-внимателна към това какво приема и как управлява стреса."

По-късно двамата посетиха известната марка десерти Humble Crumble, където Катрин впечатли основателката Ким Инес с уменията си за шприцоване, а след това се преоблякоха в гащеризони на RNLI за разходка с лодка по Темза по повод 25-ата годишнина на спасителите на RNLI, пише "Дир".

По време на визитата Уилям се замисли за опасностите във водата, като каза: "Понякога не я уважаваме достатъчно." Те се срещнаха и с представители на благотворителната организация Bridge Watch, а Катрин заяви: "Става дума за това да протегнеш ръка, нали, и да изградиш доверени отношения, които те може да нямат другаде в живота си? Това е невероятна роля."

