България влиза в битка с дезинформацията с помощта на ЕС

24 мар 26 | 8:19
Иван Ангелов

България ще активира европейския механизъм за бързо реагиране срещу дезинформация за предстоящите парламентарни избори на 19 април. Инициативата идва по предложение на служебния външен министър Надежда Нейнски, която настоя страната да потърси съдействие от Европейската комисия. Целта е да се ограничи рискът от външна намеса и манипулации в интернет. Решението идва на фона на тревожни примери от други държави в региона.

Опасенията са свързани с кампании в социалните мрежи, които могат да повлияят на обществените нагласи. Подобен сценарий вече се разигра в Румъния, където задействането на мрежи от неактивни профили и координирани действия доведе до сериозни съмнения за честността на изборите.

Европейският механизъм работи чрез координация между институциите на ЕС и големите платформи като ТикТок и Фейсбук. Той позволява бързо откриване и ограничаване на фалшиви профили, манипулативни кампании и координирано неавтентично поведение.

Експерти предупреждават, че вече се наблюдават конкретни техники за влияние и у нас. Сред тях са изкупуване и преименуване на популярни страници, масово използване на ботове за генериране на реакции и т.нар. кражба на хаштагове за насочване на общественото внимание.

Механизмът вече е използван от държави като Унгария, Словения и Молдова, като най-ясен ефект е отчетен в последния случай. За да бъде задействан, е необходимо официално искане от съответната държава, каквото България вече е направила.

Очакванията са, че с включването на европейските инструменти ще се засили контролът върху онлайн средата и ще се ограничат опитите за манипулация. Анализатори обаче предупреждават, че успехът ще зависи не само от институциите, но и от реакцията на платформите и поведението на потребителите.

