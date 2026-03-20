Пеевски избухна: Сламеният премиер и марионетното правителство на Сорос не решават съдбата на България!

Лидерът на ДПС Делян Пеевски отправи остри критики към служебния премиер и правителството по повод информация, че България може да се оттегли от Съвета за мир на президента на САЩ Доналд Тръмп.

В позиция той определи действията като недопустими и извън правомощията на служебната власт. Според него подобни решения не могат да се вземат еднолично. Темата засяга стратегически въпроси, свързани със сигурността и външната политика на страната.

„Медийна димка пуснал служебният премиер за това, че бил решил да изтегли участието на България от Съвета за мир на президента на САЩ Доналд Тръмп“, заяви Пеевски.

Той подчерта, че съществуват ясни решения както на редовното правителство, така и на Народното събрание, които задължават изпълнителната власт да продължи процедурата.

„Напомням на този човек, че сигурността и бъдещето на България не може да бъде личен избор, прищявка или инат, та да решава той подобни стратегически въпроси и теми“, заяви Пеевски.

Според него служебният кабинет няма право да променя вече взети решения.

„Има решение на редовното правителство за участие на България в Съвета за мир и решение на Народното събрание, с което се задължава правителството да внесе документа за ратификация в парламента. Толкова!“, посочи той.

Лидерът на ДПС използва остър тон и към самия премиер.

„Размислите и страстите на сламения премиер нямат никакво значение! Той и марионетният служебен кабинет на Сорос са длъжни да изпълняват Конституцията на Република България“, подчерта Пеевски.

В изявлението си той добави и политически коментар за влиянията върху управлението.

„Иначе, това е поредното потвърждение на публично известния факт, че соросоидните проксита, петрохански партии и мрежи обичат САЩ, само когато са овладени от Сорос!“, заяви Пеевски.

