Напредък в развитието на Община Казанлък по ПИРО 2021–2027 г. към 2025 г.

Резултатите от наблюдението на Плана за интегрирано развитие на Община Казанлък (ПИРО) за периода 2021–2027 г. през 2025 г. сочат за устойчива положителна тенденция в изпълнението на стратегическите цели и приоритети на общината.



Анализът на индикаторите за продукт и резултат показва, че значителна част от предвидените мерки и проекти се реализират в съответствие с програмната рамка. Данните потвърждават напредък в посока постигане на стратегическата цел за устойчив икономически растеж, подобряване на жизнената среда и повишаване на конкурентоспособността.

В икономически план се отчита увеличение на заетостта и разширяване на производствената активност. Реализираните инвестиции в предприятията, както и проектите за технологично обновяване, допринасят за укрепване на индустриалния профил на общината. Развитието на Индустриална зона – Казанлък се очертава като ключов фактор за привличане на нови инвеститори и разкриване на работни места.



Данните от наблюдението показват и активизиране в сферата на културата и туризма. Увеличеният брой събития, разширеният фестивален календар и популяризирането на обекти с висока културно-историческа стойност, като Долината на тракийските царе и връх Бузлуджа, допринасят за повишаване на туристическия интерес към региона.

В областта на инфраструктурата се отчита напредък чрез реализирани инвестиции в пътната мрежа и въвеждане на устойчиви транспортни решения. Данните потвърждават модернизация на обществения транспорт, включително чрез използване на електрически превозни средства, както и развитие на велосипедна инфраструктура.



Наред с положителните резултати, анализът откроява и предизвикателства. Данните показват продължаваща тенденция към намаляване и застаряване на населението, както и наличие на безработица сред по-възрастните групи. Тези процеси изискват целенасочени политики за развитие на човешкия капитал и адаптиране на работната сила към променящите се икономически условия.



Въз основа на резултатите от наблюдението се очертават и основни насоки за подобряване на изпълнението на ПИРО:

• по-добра координация между секторните политики и източниците на финансиране;

• активизиране на инвестиционната политика;

• развитие на образованието и връзката му с бизнеса;

• надграждане на туристическия потенциал;

• продължаване на инвестициите в устойчива мобилност;

• усъвършенстване на системата за мониторинг и оценка.



Данните от ПИРО за 2025 г. показват, че Община Казанлък се развива в съответствие със заложената стратегическа визия. Последователното прилагане на политики и ефективното използване на ресурсите създават стабилна основа за постигане на целите до края на програмния период 2027 г.





Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com