Пеевски поздрави мюсюлманите за Рамазан Байрам с призив за единство

Лидерът на ДПС Делян Пеевски отправи поздрав към мюсюлманите по случай Рамазан Байрам. В специално послание той акцентира върху значението на празника като символ на прошка, взаимно уважение и грижа към хората. Пеевски пожела здраве, мир и благоденствие на всички семейства и подчерта необходимостта от единство в условията на съвременните предизвикателства.

„Уважаеми братя и сестри мюсюлмани, приемете моите най-сърдечни поздравления по случай настъпването на свещения празник Рамазан Байрам, символ на прошка, взаимно уважение и грижа към хората - ценностите, които ни обединяват“, заявява Пеевски.

В обръщението си той изразява надежда празникът да донесе здраве, мир, благоденствие и топлина във всеки дом. Според него именно в моменти на изпитания обществото трябва да търси общи решения и да действа в посока стабилност.

„Вярвам, че днес, когато сме изправени пред нови предизвикателства, избори и възможности, заедно ще направим така, че да гарантираме държавност, просперитет и сигурност за хората“, посочва още лидерът на ДПС.

В края на поздравлението си Делян Пеевски отново отправя пожелание към мюсюлманската общност: „Честит Рамазан Байрам!“.

