Механик посочи колите, които да не купуваме

В коментар пред Daily Mail, механикът Дайми Росалес обясни кои автомобили трябва да се избягват на всяка цена. Тя посочи автомобилните производители, които произвеждат най-ненадеждните модели.

Росалес редовно публикува видеоклипове на работата си в автосервиз в своя TikTok акаунт. Тя споделя съвети за шофиране и поддръжка на автомобили и дава пример на други жени, които искат да станат автомеханици.

Росалес препоръча на шофьорите, които искат да избегнат честите посещения в автосервиза, да избягват покупката на автомобили Ford, Volkswagen и Chevrolet. Тя отбеляза, че тези превозни средства имат множество проблеми с надеждността.

Жената механик също така призова хората да избягват да купуват луксозни европейски автомобили. Тя отбеляза, че тези модели често са ненадеждни и ремонтите могат да бъдат много скъпи.

Росалес също така съветва да се избягват автомобили Jaguar, Audi, Mercedes-Benz и Land Rover. Тя заяви, че те са сред най-ненадеждните.

Автомобилната ентусиастка добави, че шофьорите също трябва да се въздържат от закупуване на електрически превозни средства. Тя отбеляза, че макар шофирането на изцяло електрически автомобил да изглежда изкушаващо, подмяната на батерията е много скъпа.

Росалес препоръча да се обмислят автомобили Toyota и Honda. Тя каза, че тези модели са надеждни и лесни за поддръжка, пише "Блиц".

