Тежка прогноза за автомобилния пазар

Европейският съюз не иска да се откаже от забраната за продажба на автомобили с вътрешно горене от 2035. Производителите на автомобилни части предупреждават, че това ще бъде много труден период за автомобилните компании, защото търсенето първо ще се повиши, а след това напълно ще се срине.

Такъв сценарий се прогнозира и от главния изпълнителен директор на ZF Friedrichshafen, един от най-големите европейски производители на автомобилни части. Холгер Клайн вярва, че времето преди и непосредствено след забраната ще бъде много бурно. Според него много потребители ще продължат да се опитват да купуват автомобили с двигатели с вътрешно горене, като пикът ще бъде достигнат през 2033 и 2034, пише "Аутомедия". След това обаче ще последва рязка стагнация.

Клайн смята, че производителите първо ще трябва да увеличат производствения капацитет, за да отговорят на нарастващото търсене, а след това ще е необходимо да ги намалят, което неизбежно ще бъде свързано със съкращения. Следователно периодът около 2035 ще бъде изключително труден за автомобилната индустрия.

Производителите на автомобили все още се надяват, че настоящите разпоредби ще бъдат променени. Те предполагат, че от 2035 ще бъде възможно да се регистрират само автомобили с нулеви емисии, което де факто означава забрана за продажба на автомобили с вътрешно горене. Единственото изключение е направено за автомобили, фабрично адаптирани да работят изключително на синтетичен бензин, но сега се предполага, че той ще бъде много по-скъп от сегашните горива.

На 12 септември представители на автомобилната индустрия се срещнаха с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и се опитаха да я убедят да се откаже от забраната за продажба на автомобили с вътрешно горене. Срещата завърши с обещание, че регламентите ще бъдат преразгледани, но декларацията, че те ще бъдат премахнати, не беше направена.

По-строгите стандарти за емисии вече оказват силно влияние върху спада в продажбите на автомобили в Европа. В резултат на това ZF се бори от дълго време. От началото на 2024 германската компания, която произвежда трансмисии и хибридни задвижвания, е съкратила 11 200 души. Други 4700 ще се пенсионират.

Тези действия обаче не са достатъчни, поради което на 30 септември ще има промяна в позицията на изпълнителния директор на ZF. Холгер Клайн ще бъде заменен от Матиас Мидрайх, който преди това отговаряше за производството на електрически двигатели в ZF.

