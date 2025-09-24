Бум на китайски коли в Европа. Местни гиганти изостават

Китайското автомобилно нашествие в Европа вече придобива сериозни размери.

Това показват данните на аналитичната компания JATO Dynamics, цитирани от агенция Reuters. През август китайските производители са продали повече автомобили на Стария континент, отколкото големи местни играчи като Renault или Audi. Бумът при моделите от Азия се дължи най-вече на растящия интерес на много европейски пазари към плъг-ин хибридите.

За осмия месец на годината общите продажби на китайски марки в Европа достигат 43 500 бройки - скок от 121% спрямо август 2024. Пазарният дял на китайците надхвърля рекордните 5.5%. За сравнение през август Audi е пласирала 41,300 автомобила, а Renault - 37,800.

Заслугата е най-вече на плъг-ин хибридите (PHEV), към които повечето китайски марки се преориентираха след наложените от ЕС мита върху чистите електромобили. Продажбите на PHEV са скочили с 59% в Европа на годишна база, до общо 84,000 автомобила. Три китайски модела са в Топ 10 по продажби в този сегмент - BYD Seal U, Jaecoo J7 и MG HS.

Tesla Model Y си остава най-продаваният чист електромобил на Стария континент, показват данните на JATO, но сделките са намалели с 37 на сто в сравнение с миналия август. Продажбите на почти всички други конкуренти в електрическия сегмент растат. Общо доставените електромобили с батерии (BEV) са с 27% повече от миналата година. "Има силно търсене за електромобили през август, но 27% ръст не е чак толкова значим показател, колкото изглежда, ако отчетем колко агресивно се промотират тези автомобили", коментира Фелипе Муньос, анализатор от JATO, пред Reuters, предаде "Аутомедия".

