Всички са недоволни от този електрически автомобил

Експертите посочиха електрическия автомобил, от който собствениците са най-недоволни. Този модел има най-нисък процент на удовлетвореност сред шофьорите.

Според проучването, електрическият кросоувър Honda Prologue е получил най-ниската обща оценка за удовлетвореност сред собствениците, с резултат от 623, значително под средния за масовия пазарен сегмент от 727.

Този модел не предлага дълъг пробег или бързо зареждане, а цената му е по-висока от тази на някои конкуренти.

Освен това, според проучване на Consumer Reports, Honda Prologue има ниска надеждност. По-конкретно, този електрически кросоувър често има проблеми със софтуера и електрическите компоненти.

