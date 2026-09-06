15 километра опашка от тирове. Ад на границата

Опашката от тежкотоварни автомобили на ГКПП "Капитан Андреево" в посока Турция достигна 15 километра.

Шофьорите на камиони са принудени да чакат с часове, а в някои случаи и повече от денонощие, за да преминат през митническия и граничен контрол. Забавянето създава сериозно напрежение сред водачите, които прекарват почивните дни блокирани в кабините си, често при липса на адекватни санитарни условия по протежението на магистралата, предава БГНЕС. През деня температурата на сянка е около 35 градуса.

Според транспортния бранш подобни струпвания водят до значителни финансови загуби за превозвачите, нарушаване на графиците за доставка и риск за стоките, особено за тези, които изискват специален температурен режим.

От Главна дирекция „Гранична полиция“ и Агенция „Митници“ обясняват огромното струпване с няколко фактора. На първо място е традиционно засиленият износен и транзитен трафик към Близкия изток в края на седмицата. Към това се добавя и фактът, че турските митнически власти извършват стриктен контрол на влизащите товарни автомобили, което допълнително забавя ритъма на пропускане.