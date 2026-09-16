Петрохан: Когато педофилът стана светец и герой

Няма по-голямо престъпление от това да превърнеш убийството на дете в политическо оръжие за спасяване на собствената кожа. Правено е и през Средновековието. Правено е и от онази диктатура, отнела 85 милиона човешки живота, родила холокоста и принуждавала бащи да хвърлят в газовите камери собствените си деца и жени. Зловещо е, но подобно зло беснее тук и сега. А още по-зловещо е, че има политици и медии, които се възползват от това.

Ужасяващо е, че във века на информацията, в който истината винаги излиза на бял свят, в страна, която иначе има претенциите за демократична и правова, се намират хора – умни и красиви, които обявяват педофила за светец, а убиеца за герой. И манипулират майките на отнетите крехки животи да не вярват на безспорните факти.

Най-кървящата рана

Аферата „Петрохан“ отвори най-дълбоката рана в обществото ни – онази, систематично разкървавявана от зората на демокрацията до днес в резултат на пагубната дейност на финансирани от мрежата на Сорос организации и медии.

Шокиращата истина

В понеделник прокуратурата и МВР дадоха извънреден брифинг, за да извадят на цял свят истината за двойната серия убийства – в петроханската хижа и в кемпера под връх Околчица. Голямата новина бе онова, което всички знаеха още с първите информации за трагедията - няма данни за външна намеса. Бяха представени доказателства за секта, педофилия, ужасяващ контрол, пълно подчинение, манипулация и тежко сексуално насилие. Бяха изложени и експертни заключения, че в дъното на всичко е Ивайло Калушев – човек, извършил изнасилване на 10-годишно дете още докато е бил в 9-ти клас.

Социалната перверзия

Разбира се, свързаните с умнокрасивитета медии бяха на бойния си пост. Крещяха, притискаха, докато не принудиха прокуратурата да разкаже в детайли анатомичните последствия от изнасилванията. Факти, които човешко същество трудно осмисля, камо ли произнася. Криминалният психолог Росен Йорданов дори избухна и с цялото си възмущение заяви: „Ивайло Калушев през живота си не е изкарал и един лев по нормален начин, но през ръцете му са минали милиони. Той е създал бутафория, целяща да създаде защитеност на територията, отговаряща на неговата социална перверзия.“

Ивайло Калушев на 100% отговаря на преференциален, седуктивен, сексуален насилник. Целият му живот е бил с цел да камуфлира патологичното си влечение към подрастващи, категоричен бе Йорданов.

Експертизата – 152 страници ужаси

Днес думите му се потвърдиха от експертизата – 152 страници, които разкриват истинския филм на ужасите, в който са живели Александър и Николай, а и останалите подчинени на петроханския гуру мъже.

Експертизата разби на пух и прах образа на Калушев като съвременен мъченик, жертва на държавата, политиката, „системата“ и кой ли още не, граден от „Продължаваме промяната“, за да се измъкне от следите, които водят към нея. А не са не по-малко зловещи. Кметът на София Васил Терзиев финансирал сектата, бившият екоминистър Борислав Сандов пускал петроханци въоръжени във ведомството му и им дал държавна закрила по най-бързата процедура. Николай Денков си затворил очите за скандалното училище „Космос“, в което Александър Макулев не стъпвал, за да е с лама Калушев. А Бойко Рашков – той просто закрил районното полицейско управление, за да не пречи на въоръжените до зъби герои. Либералите не са приятели на закона. За тях законът е този, който те създават, за да им е лесно и удобно да си разиграват коня.

Комплексната съдебно-психологична, психиатрична, сексологична и теологична експертиза описва общността около Калушев като затворена структура от сектантски тип с маниакален контрол от страна на лидера. Експертите посочват манипулация, изолация и насилие. В заключенията Калушев е описан с характеристики на преференциален сексуален насилник на деца, а Николай Златков и Александър Макулев – като жертви на психофизическа манипулация и експлоатация.

Още по-тежък е изводът за смъртта.

Според експертния анализ Калушев е застрелял Александър Макулев и Николай Златков в кемпера под Околчица, след което се е самоубил. Експертизата не приема тезата за общо колективно решение за самоубийство, а разглежда поредицата от смъртни случаи като резултат от действията и влиянието на Калушев.

Време за отговори

Разследването ще стигне докрай и делото ще влезе в съда, който има последната дума по случая. Но отсега е ядно едно – време е за отговори. И за справедливост.

Обществото ни иска да знае как е било възможно подобна секта да съществува години наред, как са били допуснати противоестествените контакти с деца, как е било възможно един човек да придобие такова влияние, как са се движили парите, кой е давал институционална и обществена легитимация и защо сигналите не са били проверени навреме. И най-вече – кой е разпънал чадъра над Калушев.

Радев бръкна в раната

Премиерът Румен Радев днес зададе същия въпрос с думи, които не могат да бъдат подминати: „Как така един човек, който е бил толериран финансово, политически, легитимиран обществено, всъщност е човек, погазващ брутално всякакви морални норми и убиец на деца, откровен педофил".

Радев нарече изнесените факти „потресаващи“ и „изключително тревожни за бъдещето ни като общество“. И попита как така НПО, което според изнесеното е било свързано с тази среда, е получавало финансова и политическа подкрепа, как е било възможно да придобие влияние и как човек, представян обществено по един начин, се оказва в центъра на толкова тежки обвинения. И най-важното: какво общо има всичко това с изборите?

Съвестта на майките

Разбира се, майките, които започнаха да задават въпроси за децата си, чак след като ги загубиха, също дължат отговори, но най-вече пред собствената си съвест – кога илюзията за възпитание се превръща в смъртна присъда. Поне онзи баща, който не трепна, когато дни наред издирваха детето му, който обяви, че пак би го дал на най-добрия човек Калушев, сега мълчи.

Когато прокуратурата представя данни, те не могат да бъдат оспорвани само защото „Продължаваме промяната“ не харесва настоящите магистрати и иска да ги подмени със свои. Да превръщаш всяко доказателство, което не ти отърва, в „манипулация“, а всяка институция, която го представя, в „заговор“, вече не е търсене на истината. А отказ от истината.

Слави Трифонов също постави именно този въпрос в своята реакция след брифинга. С ироничното „45-и август“ той атакува месеци наред продължилото мълчание на институциите и заяви, че изнесената информация потвърждава голяма част от тезите, които е защитавал досега. Той постави и въпроса за политическата отговорност и поиска оставки – Асен Василев да оттегли Гюров от президентските избори.

Случаят „Петрохан“ е най-големият тест за обществото ни. Тест дали ще изберем истината пред поредната политическа манипулация на умните и красивите. Дали ще застанем до жертвите, а не до онези, които имат най-шумните говорители. Дали ще поискаме всички отговори.

Защото най-страшното зло не е само това да убиеш дете. Най-страшното е след това да убиеш и истината за него.