Тодор Тодоров поема лидерството на iBank като председател на Управителния съвет и изпълнителен директор
Назначението на Тодор Тодоров е част от стремежа на iBank да продължи своето устойчиво развитие
Следете всички новини, анализи и коментари за Тодор Тодоров. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Назначението на Тодор Тодоров е част от стремежа на iBank да продължи своето устойчиво развитие
Извършителите са хора с тотално разрушена система и чрез насилието определят себе си
Това заяви зам. шефът на Сметната палата Тодор Тодоров
Хората все повече прибягват до физическа саморазправа и изземват функциите на институции
Основни предимства на гаранционната схема са преференциалните цени и отстъпките в обезпеченията
Голямата ми цел е създаването на Закон за психологията и класификатор на педофилите, казва Тодор Тодоров
Качествени здравни грижи, добро образование и адекватни обществени услуги, ще ни позволят да задържим младите хора, казва Тодор Тодоров
Надежда носи нова Надежда за Добрич, Дулово показа, че е без алтернатива, каза Тодор Тодоров
Ние сме гарант на етническия мир, каза Борисов в Шумен
Общината не е обект на политически договорки между ГЕРБ и ДПС
Областният координатор на ГЕРБ - Силистра Тодор Тодоров дава пари за църкви, детски площадки, млади таланти и културно наследство
Вероятно е прикрила друго престъпление, смята криминалният психолог Тодор Тодоров
Англия търси наши криминални психолози заради бума от сексуални престъпления