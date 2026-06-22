Тодор Тодоров поема лидерството на iBank като председател на Управителния съвет и изпълнителен директор

iBank обявява назначаването на Тодор Тодоров за председател на Управителния съвет и изпълнителен директор на банката.

Тодор Тодоров е утвърден професионалист с над 20 години международен и управленски опит в банковия сектор, корпоративните финанси и стратегическото управление. През своята кариера е заемал ръководни позиции в международни финансови институции, консултантски организации и банкови структури, като успешно е реализирал мащабни проекти за трансформация, растеж и организационно развитие.

Професионалният му път започва в нюйоркския офис на J.P. Morgan, където работи по сделки в областта на сливанията и придобиванията, стратегическите партньорства и финансовото преструктуриране. След завръщането си в България създава и ръководи звеното за потребителско финансиране в банка „Хеброс“ АД преди интеграцията ѝ в групата на UniCredit.

По-късно се присъединява към Deloitte, където оглавява практиката „Корпоративни финанси“ за България, а впоследствие става съдружник за Централна и Източна Европа. В рамките на професионалната си дейност ръководи и участва в над 100 проекта и корпоративни сделки с обща стойност над 6 млрд. евро. Под негово ръководство през 2016 година международен екип на Deloitte консултира Българската народна банка при реализирането на оценката на качеството на активите и стрес тестовете на банковата система.

Преди да се присъедини към iBank, Тодор Тодоров е изпълнителен директор на Националния гаранционен фонд – водещата институция за портфейлни кредитни гаранции в България и стратегически партньор на търговските банки за разширяване на достъпа на малките и средните предприятия до банково финансиране.

Назначението на Тодор Тодоров е част от стремежа на iBank да продължи своето устойчиво развитие, да надгражда управленския си капацитет и да утвърждава позициите си като модерен и надежден финансов партньор за бизнеса и гражданите.

Като председател на Управителния съвет и изпълнителен директор Тодор Тодоров ще отговаря за цялостното управление и стратегическото развитие на iBank.

Управителният съвет на iBank е в състав:

Тодор Тодоров – председател на Управителния съвет и изпълнителен директор

Мая Станчева – член на Управителния съвет и изпълнителен директор

Ива Кутлова – член на Управителния съвет и изпълнителен директор

Недьо Тенев – член на Управителния съвет и изпълнителен директор

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