До година приключва мъчителното строителство на пътя Мездра-Ботевград

Пътят Мездра-Ботевград трябва да бъде напълно завършен в рамките на една година. Това обяви министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков при инспекция на строителните дейности. По думите му вече е изготвен график със строителя, проблемните процедури са отстранени и работата по трасето е активизирана.

Шишков призна, че основна вина за седемгодишното забавяне има и държавата като възложител. През последните години работата е била блокирана от преработване на проекти и подробни устройствени планове, а реакцията след активизирането на свлачището също е била прекалено бавна. Министърът допусна, че вина има и строителят, но подчерта, че възложителят е този, който трябва да осигури условия за работа и да следи сроковете.

По думите му ситуацията вече е различна и на обекта има значително повече работници и техника. Въпреки строителните дейности пътят повече няма да бъде затварян за движение. Активираното свлачище ще бъде укрепено чрез изграждането на полутунел, подобен на съоръжението при Железница на АМ „Струма“.

Все още не е ясно с колко ще се оскъпи строителството. Шишков отбеляза, че всеки продължителен строеж става по-скъп, но според него по-важно е обектът да бъде завършен възможно най-бързо, защото хората в региона са понесли сериозни неудобства. Необходимите средства ще бъдат осигурени от държавния бюджет, тъй като трасето е сред приоритетните инфраструктурни обекти.

Регионалният министър съобщи още, че пътният възел при Ботевград вече е завършен и се очаква разрешение за ползване. Преговорите за продължаване на строителството на АМ „Хемус“ са във финална фаза и строителите се връщат на обектите. ДНСК ще прави ежемесечни проверки на качеството и изпълнението на скритите работи. Активно се строи и обходният път на Кресна, а за останалия липсващ участък от АМ „Струма“ се подготвят устройствени планове и отчуждаване на имоти. Шишков обяви и че догодина трябва да започне ремонтът на пътя Враца-АЕЦ „Козлодуй“.

Междувременно министърът коментира и оставката на изпълнителния директор на „Автомагистрали“ ЕАД Иван Кунев. По думите му Кунев е напуснал по лични причини и върху него не е оказван натиск. Шишков отхвърли твърденията на Института за пътна безопасност, че оставката е свързана със спор около начина на подмяна на мантинелите или с конфликт с ръководството на министерството. „Нито е имало конфликт, нито е имало какъвто и да е проблем“, заяви регионалният министър.