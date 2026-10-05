Ново проучване! Подкрепата за Йотова расте

Три седмици преди президентските избори на 25 октомври кандидатпрезидентската двойка Илияна Йотова – Кирил Вълчев води убедително и има значителна преднина пред останалите участници, като подкрепата за нея расте. Това показват данните на „Алфа Рисърч“, представени в предаването „Тази сутрин“ на bTV от социолога Боряна Димитрова.

Проучването е проведено в периода 24 септември – 1 октомври 2026 г. сред 1000 пълнолетни граждани от цялата страна, чрез пряко стандартизирано интервю с таблети по домовете, при двустепенна извадка с квота по основните социално-демографски признаци.

Според изследването интересът към президентските избори в началото на кампанията е по-нисък в сравнение с предсрочните парламентарни избори на 19 април. Около 2,4–2,6 милиона избиратели заявяват готовност да гласуват, което означава сигурен балотаж, отбеляза Димитрова.

Ако изборите бяха днес, активността би била около 37–38% от избирателите в списъците на ЦИК. Социолозите не очакват значителна мобилизация в оставащите седмици, макар че кампанията все още може да промени нагласите.

Сред основните причини за отказ от гласуване се откроява разочарованието от политиците. Около 40% от заявилите, че няма да гласуват, посочват именно това като причина, а около 24% казват, че няма кандидат, който да ги представлява.

Профилът на негласуващите е разнообразен. В тази група попадат както традиционно негласуващи избиратели, така и хора, които са участвали във вота през април, но сега отново се оттеглят от изборния процес. Сред тези, които не намират свой кандидат, според „Алфа Рисърч“ има симпатизанти на ГЕРБ, ДПС и част от десните избиратели.

При електоралните нагласи сред твърдо решилите да гласуват двойката Илияна Йотова – Кирил Вълчев получава 44,5% подкрепа. Подкрепата за Йотова и Вълчев расте. Предишното социологическо проучване - на Маркет линкс им даваше 41,4 на сто.

На второ място е двойката Андрей Гюров – Георги Кандев с 26,1%. Според Боряна Димитрова тази позиция показва сериозна електорална база и потенциал за разширяване на подкрепата извън традиционната дясна и либерална десница.

Трети са Костадин Костадинов и Волгин с резултат, близък до този, който „Възраждане“ получи на парламентарните избори през април. Това е и една от малкото водещи кандидатпрезидентски двойки, издигнати с пряка партийна кандидатура.

Според Димитрова целта при тази кандидатура е и утвърждаване на позициите на „Възраждане“. Докато първите две двойки са издигнати от инициативни комитети и получават партийна подкрепа, при Костадинов и Волгин се търси мобилизация на партийния вот.

Останалите кандидати към момента се движат в значително по-ниски граници – приблизително между 1% и 3%. В този диапазон обаче са възможни размествания, тъй като част от избирателите вземат окончателното си решение в хода на кампанията или непосредствено преди изборния ден.

Според „Алфа Рисърч“ на този етап изглежда практически изключено кандидат от четвъртото място надолу да направи пробив до челната двойка.

Проучването на „Алфа Рисърч“ е проведено в периода 24 септември – 1 октомври 2026 г. сред 1000 пълнолетни граждани от цялата страна. Използвана е двустепенна извадка с квота по основните социално-демографски признаци, а информацията е събрана чрез пряко стандартизирано интервю с таблети по домовете на анкетираните лица.