Политика

Костадинов посети Св. София, за да се поклони на тленните останки на цар Самуил

Вчера кандидатът за президент на “Възраждане” се срещна с граждани в църквата

Костадинов посети Св. София, за да се поклони на тленните останки на цар Самуил
05 окт 26 | 11:17
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Григор Атанасов

Вчера кандидатът за президент на “Възраждане” Костадин Костадинов посети храм “Св. София”, за да се поклони на тленните останки на великия български владетел - цар Самуил, който има трагична съдба.

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С национална гордост той отбеляза, че църквата е препълнена с хора, които искат да отдадат почит и са отделили почивния си ден точно за това и призова да тачим миналото, но и да живеем така, че един ден децата ни да се гордеят с нас.

“Да поставяме България на първо място, да се борим, да се бием  и ако трябва - да сме готови да умрем за нея”, каза Костадинов пред граждани, с които се срещна на излизане от църквата.

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Автор Григор Атанасов

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