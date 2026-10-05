Костадинов посети Св. София, за да се поклони на тленните останки на цар Самуил

Вчера кандидатът за президент на “Възраждане” Костадин Костадинов посети храм “Св. София”, за да се поклони на тленните останки на великия български владетел - цар Самуил, който има трагична съдба.

С национална гордост той отбеляза, че църквата е препълнена с хора, които искат да отдадат почит и са отделили почивния си ден точно за това и призова да тачим миналото, но и да живеем така, че един ден децата ни да се гордеят с нас.

“Да поставяме България на първо място, да се борим, да се бием и ако трябва - да сме готови да умрем за нея”, каза Костадинов пред граждани, с които се срещна на излизане от църквата.