Американски войник забогатя от тайната операция срещу Мадуро
Заловен и обвинен е, че е използвал класифицирана информация, за да спечели 400 хил. долара
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Заловен и обвинен е, че е използвал класифицирана информация, за да спечели 400 хил. долара
Борисов: С вярата в себе си сме непобедими
Специални части на САЩ ще бъдат постоянно присъствие през следващите години на територията на страните от Източна Европа, членки на НАТО. Мотивът за т...