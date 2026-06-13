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Сключиха примирие в Йемен

Сключиха примирие в Йемен

Бунтовниците хути и международно признатото правителство в Йемен сключиха примирие, което ще продължи 1-2 седмици преди следващия кръг преговори. Това...

22 март | 12:05
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