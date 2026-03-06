Гърция: Всяка атака към Кипър е заплаха за Европа

Министърът на външните работи на Гърция Йоргос Герапетридис заяви в телевизионно интервю, че Суда не е застрашена и има пълна защита, като същевременно подчерта, че отбранителната схема на страната не е била поднесена за обсъждане или информация.

"Мерките за защита бяха подобрени. Гръцкият противобалистичен и противовъздушен чадър беше инсталиран и разположен, така че гръцките граждани могат да се чувстват в безопасност", каза той.

Той посочи, че "режимът на Суда се регулира от споразумението за отбрана между САЩ и Гърция. Това, което може да се направи вътре в базата, е много специфично" и добави, че "както нашият флот, така и военновъздушните сили са в състояние ефективно да защитят всеки гръцки мъж и жена".

"Става въпрос предимно за предоставяне на съоръжения на САЩ, така че те да не са отворени за агресивни действия. Искам да ви уверя, че всички необходими мерки са взети както от американска, така и от гръцка страна", подчерта Герапетридис. Министърът на външните работи посочи, че "развитието на гръцките отбранителни сили, както на гръцка територия, така и в Кипър е въпрос, който засяга суверенитета на страната, той не подлежи на обсъждане, не е предмет на дискусия, дори не е за информация".

"Нашата отбранителна договореност беше решена суверенно. Разполагането на силите на двете фрегати и двата чифта изтребители в Кипър е исторически, братски дълг към Кипър и ние се гордеем с факта, че разполагаме с тези отбранителни способности, за да предоставим тази помощ, тази чисто отбранителна подкрепа", коментира Герапетридис. По думите му всяко нападение срещу Кипър представлява заплаха за цяла Европа и поражда дълг за солидарност към Кипър, предаде кореспондентът на Bulgaria ON AIR в Гърция Силвия Станчева.

"В състояние на война, в което се намираме днес, решенията, взети за защита и сигурност на гръцките граждани, не са предмет на обсъждане", каза той.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com