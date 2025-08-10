Словашкият премиер Роберт Фицо забърка скандал със свое изказване за слоновете в Украйна

Той сравни страната жертва на агресия с „трева“. Думите му дойдоха в контекста на предстоящата среща на върха на американския президент Доналд Тръмп и руския диктатор Владимир Путин, съобщи украинската информационна агенция УНИАН.

„Спомняте ли си старата африканска истина, която обичам да повтарям? Няма значение дали слоновете се бият или правят секс, тревата винаги страда. Без значение как ще завършат разговорите за слоновете на 15 август, тревата ще пострада - в този случай Украйна“, каза Фицо. По-специално, той заяви, че независимо за какво се споразумеят Доналд Тръмп и Владимир Путин, Украйна ще пострада най-много.

Флиртува ли с Путин?

Украинското външно министерство осъди тази реторика, отбелязвайки, че Фицо все още не е успял да разбере истинските причини за руската инвазия, както и опасностите от флиртуването с държава-агресор.

Острата реакция

„Срамно е, че правителственият ръководител на държава-членка на Европейския съюз си позволява да използва открито обидна реторика към Украйна и украинския народ, който героично се бори с руската агресия всеки ден, ограничавайки я на своя земя в интерес на сигурността на цяла Европа“, се казва в изявлението.

Министерството на външните работи отбеляза също, че изявленията на Фицо противоречат на духа на добросъседство, солидарност и взаимно уважение, които словашкият народ демонстрира към Украйна през цялото това време.

