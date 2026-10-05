Костадин Костадинов  днес ще посети Свиленград и Хасково

Кандидатът за президент на “Възраждане” ще посети първо Свиленград, където в 11:30 ч. ще се включи в честванията на връх Шейновец в памет на загиналите в първото сражение в Балканската война. Днес градът чества своя празник, а Костадинов ще присъства, за да отдаде почит на загиналите.

След това в 16:00 ч. ще посети град Хасково, където ще се срещне с граждани на предварително ситуирания предизборен пункт до стария часовник.

Кандидатът за президент на “Възраждане” ще представи приоритетите си в настоящата кампания за свободна, независима България със силна армия и стабилни граници. Ще поговори с гражданите за научния и образователен просперитет, от който има нужда нацията ни и ще подари учебници по Родинознание 1-4 клас на всички желаещи.

Учебникът е написан от самия Костадинов, за да съхрани българската история такава каквато е за най-малките, за бъдещето на България - българските деца.

Костадинов и Волгин - различният избор е с номер 11 в бюлетината!

Купуването и продаването на гласове е престъпление!