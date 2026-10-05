Петър Волгин: "Възраждане" - Златица е пример за опазване на историческото наследство

Домакините запознаха Волгин с богатата история на региона, като поставиха специален акцент върху грижата за местното културно наследство. Посещението започна от една от най-значимите забележителности в града - Часовниковата кула. Кулата е част от герба на града. От местната структура на партията споделиха, че със собствени сили и средства изцяло са възстановили часовниковия механизъм на емблематичната кула, като върху нея е монтирано и ново LED осветление в цветовете на българския трикольор. Към тази инициатива са привлечени и други съмишленици.

По-късно Петър Волгин и членове на партията посетиха и Метоха в Златица, който е бил убежище на Васил Левски. В емблематичната златишка обител е пребивавал дори и Паисий Хилендарски.

Петър Волгин изрази възхищението си от инициативата и подчерта, че подобно отношение към българската памет и символи трябва да бъде пример за цялата страна и за опазването на историческото ни наследство.

След обиколката се проведе отворена среща с местни жители. Гражданите поставиха редица остри проблеми, засягащи всекидневието им. Петър Волгин изслуша притесненията на присъстващите и заяви, че целта на „Възраждане“ е да върне гласа на хората от извънстоличните общини в реалната политика. Той подчерта, че силната държава зависи изцяло от икономическото и социално възраждане на българските региони.

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