Световен прецедент у нас: Лекари спасиха бременна с близнаци с разкъсана аорта
29-годишна бременна с близнаци в критично животозастрашаващо състояние беше спасена благодарение на лекарите от Националната кардиологична болница и С...
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29-годишна бременна с близнаци в критично животозастрашаващо състояние беше спасена благодарение на лекарите от Националната кардиологична болница и С...
Пишат индустриална стратегия за преработващата и добивната промишленост
Група ГЕОТЕХМИН обновява храмове, училища и детски площадки
20-годишната жена е арестувана и обвинена
37-годишната Юлия Антоненко спечели 50 000 лева от играта „АСТРО". Това се случи на 20 август в тв шоуто „Лотария България" по bTV. Тази сума фризьорк...
Кандидат-кметът на Златица на местните избори тази година Пламен Господинов обяви, че вчера вечерта пред дома му в Пирдоп е взривен личният му автомоб...
Ние не се продаваме, Златица също Социалистите от община Златица излязоха с позиция по повод заплахи, отправяни към кандидата за кмет от листата на Б...
Няма замърсяване на въздуха в Пирдоп и Златица. Това съобщиха от пресцентъра на МОСВ.Към 12.00 часа всички показатели, характеризиращи качеството на а...
Жена ходжа от Златица бе задържана в полицията за практикуване на екзорсизъм. 23-годишната ходжа Гюлшен оплела в капана си 26-годишен мъж. Убедила го...
Златица. По инициатива на кандидата за народен представител от листата на ПП ГЕРБ в София област д-р Иван Стойнов, структурата на ГЕРБ - Златица орга...