Пътуваме до Виетнам без визи

Отпадат визите за престой във Виетнам с цел туризъм до 45 дни за гражданите на 12 държави, сред които България.

Видът на паспорта, който притежават туристите е без зачение, предава Виетнамската новинарска агенция (ВНА), цитирана от БТА.

Според решението на правителството на азиатската държава, което е прието на 8 август, ще бъдат предоставени визови облекчения за гражданите на България, Белгия, Хърватия, Чехия, Унгария, Люксембург, Нидерландия, Полша, Румъния, Словакия, Словения и Швейцария. Решението ще бъде в сила от 15 август 2025 г. до 14 август 2028 г. и е в рамките на програмата за насърчаване и развитие на туризма във Виетнам.

Виетнамското правителство също така прие решение за отмяна на визите за ограничен срок за чуждестранни граждани, чието присъствие е смятано за благоприятно за социално-икономическото развитие на страната.

То важи за гости, поканени от висши държавни представители и общински ръководители, каквито са генералният секретар на Виетнамската комунистическа партия, президентът на Виетнам, председателят на Народното събрание, министър-председателят, постоянният член на партийния секретариат, вицепремиерите на Виетнам, парламента и правителството, ръководителите на масови организации, председателят на Върховния народен съд, главният прокурор на Върховната народна прокуратура, главният държавен одитор, министри и хора на еквивалентни длъжности.

Без визи ще са и висококвалифицирани специалисти, учени, преподаватели, обществени фигури

В списъка влизат също учени, експерти, университетски преподаватели, главни инженери и висококвалифицирани служители в индустрията за цифрови технологии, инвеститори и ръководители от най-големите световни корпорации, културни, артистични, спортни и туристически фигури с положително обществено влияние, почетни консули на Виетнам в чужбина и гости на определени изследователски институти, университети и големи предприятия, одобрени от правителството.

По решение на министъра на обществената сигурност в списъка може да бъдат включени и други хора, смятани за отговарящи на условията за специално безвизово влизане по дипломатически или социално-икономически причини.

Големият удар! Влязоха в сила новите високи мита на Тръмп

Най-влиятелните паспорти в света! Ще познаете ли на кое място сме

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com