Луднаха по яйчено кафе, лекари предупреждават за риск

Необичаен източник на кофеин предизвиква вълна от фурор в социалните мрежи.

Напитката, известна като яйчено кафе , произхожда от Виетнам и се приготвя чрез смесване на яйчни жълтъци със захар и кондензирано мляко.

Когато сместа се излее върху силно виетнамско кафе, резултатът е сладка, пухкава напитка, която има вкус на десерт - като много потребители на социалните медии я сравняват с маршмелоу.

На виетнамски език напитката се нарича cà phê trứng, което се превежда като „яйчено кафе“. Смята се, че произхожда от Ханой през 40-те години на миналия век.

Други култури също имат свои собствени версии на напитката. По-стара италианска версия, известна като забалионе, се приготвя чрез разбиване на жълтъци със захар, често сервирана с кафе.

В социалните мрежи не спира да обира овации.

„Най-доброто кафе на света“, написа един човек. „НАПРАВИХ ТОВА И Е ТОЛКОВА ВКУСНО“, обади се друг.

Но други хора бяха скептични относно смесването на яйчни жълтъци с кафе.

„Има вкус на салмонела“, каза един потребител на Instagram. Друг написа: „Изглежда отвратително.“

Жълтъците не са напълно сготвени по време на процеса на разбиване, което може да увеличи риска от замърсяване.

Салмонелата е сериозен проблем, който трябва да се има предвид, когато някой си прави кафе с яйца, каза д-р Суджата Реди, лекар, базиран в Джорджия.

Реди каза пред Fox News Digital, че бактерията салмонела може да бъде унищожена само чрез готвене на сурово яйце, а симптомите на заболяването включват диария, треска, стомашни спазми, гадене и повръщане. Акушер-гинекологът отбеляза още, че бременните жени са особено уязвими към най-лошите последици от салмонелата, както и възрастните хора.

Що се отнася до хранителната стойност, Реди каза, че няма разлика в качеството на протеина в суровите спрямо варените яйца - и каза, че кондензираното мляко „е много висококалорична храна“.

