Вече е чут скандалният запис на реферите в Разград
Даден е достъп на шеф на ЦСКА до него
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Даден е достъп на шеф на ЦСКА до него
Липсата на пълен видеозапис повече от 12 часа след излъчването изглежда като опит да се скрие реалното състояние на Кадиров
Първоначално помислих, че е вълк, каза мъжът, който я засне
United Group не се поддава на политическо влияние от какъвто и да е характер
Твърди се, че е продължение на първия
Бизнесдамата потвърди, че записът с Коцев е истински
От прокуратурата казаха, че са се запознали със записа от една от медиите, която го публикува вчера
Той стана причина за оставката на съпредседателя на ПП Кирил Петков
Щял да го пусне в парламента, плаши с вот на недоверие и с протести
Как овладяват финансовите потоци и купуват гласове
С особена скандалност се отличават репликите на лидера на ДСБ Атанас Атанасов
Двамата обсъждат "Има такъв народ" и БСП, освен други теми
Той и Христо Иванов паднаха в собствения си капан
Тук става въпрос за информация, която се разпространява от вътрешен човек, смята Цветанка Андреева
Новите записи са направени в зала „България“
Лекар от спешната болница се изгаврил с близките на починалата Даная
Всяка една дума, която съм казал в записа, мога да я кажа и съм я казвал публично
Иска отвод на членове на ВСС, замесени в политически натиск срещу прокуратурата
Атанас Атанасов направи скандал
По думите му ИТН няма място в такава коалиция, защото те са “от страната на истината”