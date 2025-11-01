Световният пазар на най-важните стоки се раздвижи през октомври

Пазарите на основните селскостопански стоки през октомври 2025 г. показаха разнопосочни движения – докато зърнените пазари в САЩ се стабилизираха и дори отчетоха умерен ръст, Европа се сблъска с лек спад, повлиян от силното евро и обилното предлагане. Експертите на Софийската стокова борса отбелязват, че най-същественото поскъпване е при слънчогледа, особено в Европа и Русия, където климатичните условия се отразиха сериозно на добивите и цените.

Американските пазари на зърно с умерен ръст

В САЩ пшеницата през октомври се повиши с около 3% и достигна близо 193 долара за тон. Повишението се дължи на силното търсене за износ и на благоприятните климатични условия, които подобряват прогнозите за добивите. За разлика от американския пазар, в Европа цените на пшеницата останаха стабилни, с леко понижение до приблизително 224 долара за тон. В Русия тенденцията бе обратна – износът на пшеница отчете леко увеличение на цените по схемата FOB (Free On Board), като те достигнаха около 231 долара за тон благодарение на доброто търсене и благоприятния климат.

Цените на царевицата се запазиха сравнително стабилни. В САЩ те останаха в диапазона от 160 до 170 долара за тон, докато в Европа царевицата се търгуваше на нива между 210 и 220 долара за тон. Анализаторите отбелязват, че това равновесие се дължи на умерените прогнози за реколтата и стабилното търсене от преработвателната индустрия.

Поскъпване на слънчогледа под натиска на сушата

Слънчогледовото масло бе сред най-силно поскъпващите стоки през октомври. Ограниченото предлагане, причинено от неблагоприятни климатични условия и по-ниски прогнози за реколтата в ключовите производствени региони, доведе до сериозен натиск върху цените. В Европа те достигнаха диапазона от 1340 до 1360 долара за тон, а в Русия стойностите FOB на износа се повишиха до 1220 – 1230 долара за тон. В САЩ пазарът остана по-спокоен, с по-ниски цени в сравнение с европейския и руския, тъй като местните производители имат по-широка гама от растителни масла, което омекотява ефекта от климатичните фактори.

Стабилност и умерена активност на Софийската стокова борса

На Софийската стокова борса през октомври търговията със зърнени култури остана спокойна. Продължава предлагането на значителни количества хлебна пшеница от стари реколти при цени около 450 лева за тон (230 евро), докато купувачите оферират около 270 лева за тон (138 евро). Фуражната пшеница се търси на начална цена от 340 лева за тон (174 евро), което показва запазване на пазарния баланс между предлагане и търсене. Цените на основните хранителни стоки остават стабилни, без промяна спрямо предходния месец.

Пазарът предлага и голямо разнообразие от семена и ядки – белен слънчоглед, различни сортове тиквено семе и орехова ядка, при цени между 2500 и 6800 лева за тон (от 1278 до 3477 евро). В същото време търговците продължават да предлагат богата гама от консервирани храни, с начални цени от 5,99 лева за килограм (около 3,06 евро).

Индустриални стоки и енергоносители: спокойствие при умерено търсене

В подкръг „Индустриални стоки“ на ССБ активността също остана умерена. Сделки се реализират за дърва за огрев на цени между 80 и 90 лева за кубичен метър (41 – 46 евро), както и за въглища от тип Донбас на нива около 720 лева за тон (368 евро). В групата на енергоносителите се наблюдава движение при пропан-бутана, който се изкупува на 930 – 1062 лв. за хиляда литра (475 – 543 евро), както и при газьола за промишлени нужди, където цените варират между 1973 и 2144 лв. за хиляда литра (1009 – 1096 евро). Според експертите това е индикация за запазваща се стабилност на енергийния сегмент преди зимния сезон.

