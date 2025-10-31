Истина ли е? Решиха за ресторантите на Нова година

Един въпрос, който тормози купонджиите. Преминаването към еврото на 1 януари 2026 година няма да създаде затруднения за туристическия сектор.

Ресторанти, хотели и заведения ще могат без проблем да връщат ресто на клиентите си още в Новогодишната нощ, увери проф. Румен Драганов, директор на Института за анализи и оценки в туризма, в ефира на "Денят на живо" по NOVA NEWS.

"Не очакваме да има никакви проблеми, свързани с преминаването към еврото. Никой не бива да се притеснява, че на Нова година ресторантьорите няма да могат да върнат ресто", заяви експертът.

Туристическият бизнес е подготвен за промяната и ще се адаптира бързо към новите условия. Според проф. Драганов секторът работи гъвкаво и е свикнал да реагира адекватно на различни предизвикателства.

"Очакванията на бранша не са свързани с бюджета – не се притесняваме нито от заплати, нито от осигуровки. Туризмът ще бъде абсолютно коректен както към своите служители, така и към изискванията на законодателя", подчерта той.

Образователният туризъм процъфтява

Проф. Драганов отбеляза, че образователният туризъм в България се развива все по-успешно и има значителен потенциал за растеж. Експертът обясни, че този вид туризъм се отличава от обикновените екскурзии.

"Ние разграничаваме екскурзията от образователния туризъм. При образователния туризъм се съобразяваме с учебните програми, за да може учениците да се запознаят с туристическите и културните ценности на страната. Учителите у нас работят изключително сърцато с децата, което е причината този вид туризъм да бъде толкова успешен", отбеляза специалистът по туризъм.

Все по-голям интерес се наблюдава и към планинския туризъм в България. Сред популярните дестинации проф. Драганов посочи Седемте рилски езера и различните офроуд маршрути в планинските региони на страната. Тези локации привличат както български, така и чуждестранни туристи, търсещи активна почивка сред природата.

