Капиталът се завръща на пазара на имоти в Европа

Капиталовите потоци отново се насочват към пазара на бизнес имоти в района EMEA - Европа, Близкия изток и Африка. Според доклада на Colliers за третото тримесечие на 2025 г., инвеститорите започват да проявяват нов апетит към стабилни и устойчиви сектори – първокласни офис площи, логистични центрове и стратегически търговски обекти. След дълъг период на предпазливост, пазарът постепенно възвръща увереността си.

Офисите – обратно във фокуса на капитала

Първокласните офис сгради в Лондон, Париж и другите водещи градове се превръщат в двигател на възстановяването. Цените се стабилизират, доходността се запазва, а наемите продължават да растат заради силното търсене.

„Инвеститорите все по-често предпочитат да влагат капитал там, където фундаменталните показатели са ясни и има висококачествени активи“, коментира Люк Доусън, управляващ директор на Global & EMEA Capital Markets в Colliers.

Вторичните офиси обаче, особено в по-малките градове, все още изостават поради забавено структурно възстановяване и спад в собствения капитал. Въпреки това Colliers отчита положителен тренд – стабилизацията на доходността и по-добрата достъпност на кредити отново насърчават активността на пазара.

Логистиката и индустриалните имоти запазват лидерството

Индустриалните и логистичните активи продължават да са сред най-търсените в Германия, Обединеното кралство, Нидерландия и Франция. Ограниченото предлагане и високата ефективност на тези активи поддържат интереса на глобалните инвеститори. Модерните, енергийно ефективни складове и дистрибуционни центрове остават предпочитани, тъй като осигуряват стабилни приходи и отговарят на нуждите на веригите за доставки.

Очаква се умерен ръст на наемите през 2026 г., подкрепен от силната международна търговия и трансграничните инвестиции. „Динамиката на пазара се променя – инвеститорите съобразяват стратегиите си със структурните тенденции и се фокусират върху активи, които предлагат дългосрочна устойчивост“, коментира Деймиан Харингтън, ръководител на изследванията за Global & EMEA Capital Markets в Colliers.

Търговските площи – селективно възстановяване

Секторът на търговските площи започва да показва признаци на стабилизиране, но само в определени формати. Най-добре се представят търговските паркове и центровете, ориентирани към хранителни стоки, които отчитат повишение на доходността до по-атрактивни нива. В Испания, Германия и Обединеното кралство инвеститорите вече проявяват подновен интерес, докато търговията по централните улици остава неравномерна – с ръст в Лондон и Мадрид и застой в по-малките градове.

Colliers отбелязва, че стратегията на директни инвестиции с активно управление става все по-популярна, особено при активи с потенциал за създаване на допълнителна стойност.

Жилища и технологии – новите предпочитания на капитала

Жилищният пазар остава устойчив стълб в портфолиата на институционалните инвеститори. Най-голям интерес има към специално построените студентски общежития (PBSA) и многофамилните жилища за отдаване под наем (BTR). Във Великобритания тенденцията е към преустройство на съществуващи сгради, докато на континента азиатският капитал все по-често навлиза в сектора и оказва влияние върху ценовата динамика.

В същото време новите направления – като центровете за данни, технологичните имоти и складовете за лична употреба – се оформят като следваща голяма вълна на инвестиции. Търсенето се стимулира от разрастването на изкуствения интелект и необходимостта от дигитална инфраструктура. Colliers предупреждава обаче за потенциално свръхпредлагане и нужда от по-добро управление на капитала, но прогнозира, че тези активи ще останат ключови за бъдещия растеж на пазара на бизнес имоти в региона.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com