Шофьори на бунт! Голям проблем ще застигне Европа

Голям проблем за шофьорите в Индия, който обаче скоро може да застигне и Европа.

Хиляди протестираха срещу задължителното гориво E20. Собствениците на автомобили твърдят, че след преминаването към този бензин автомобилите им за започнали да горят повече, а някои се страхуват от по-бързо износване на компонентите на горивната система. Правителството отговаря, че новото гориво е било тествано обстойно и не причинява повреди на двигателите.

Индия въвежда бензин E20 като стандартно гориво, достъпно на всички станции от април насам. Това означава, че основният бензин съдържа 20 процента биоетанол, докато преди стандартът беше E10 с 10 процента добавка, както в Европа. Промяната предизвика вълна от критики. В социалните мрежи започва да се появяват мнение на шофьори, които се оплакват от по-висок разход на гориво, намалена производителност и по-високи оперативни разходи, предава "Аутомедия".

Преди няколко дни от хиляди собственици на автомобили излязоха по улиците на Делхи, за да протестират срещу задължителното въвеждане на новото гориво. Участниците в демонстрацията обвиняват властите, че не оставят реален избор на шофьорите. Въпреки това, че бензин без увеличена смес на етанол все още се намира, в много региони той струва до 40-50 процента повече от стандартния E20.

Правителството на министър-председателя Нарендра Моди отхвърля обвиненията на шофьорите и заявява, че информацията за предполагаемите вредни ефекти на горивото е резултат от дезинформация, разпространена в социалните мрежи. На съвместна пресконференция представители на администрацията и шестима автомобилни производители обявиха, че многогодишните тестове не са показали, че използването на E20 води до щети по двигателите или горивните системи.

Представителят на Maruti Suzuki посочи, че производителят е анализирал сервизни данни за повече от 15 милиона по-стари автомобили, които не са били официално хомологирани към E20, като при тях няма данни за повреди, свързани с новото гориво.

Производителите и правителството отхвърлят обвиненията за издръжливостта на двигателите, но признават, че E20 има един недостатък. Биоетанолът съдържа по-малко енергия от бензина, затова автомобилите използват повече от него. Според производителите това означава намаление на горивната ефективност с около 3-3,5 процента. Някои анализи показват, че при определяне на условията увеличението на разхода на гориво може да бъде дори по-голямо.

Автомобилни механици, цитирани от BBC, посочват, че при по-старите автомобили може да се появят отлаганията в горивната система или необходимост от по-често обслужване. Експертите също така насочват, че все още липсват публични достъпни, независими изследвания, които категорично да потвърдят или премахнат опасенията от въздействието на E20 върху издръжливостта на по-старите автомобили.

В момента E20 е задължителен само в Индия, но подобни решения се анализират и в Европа. В Германия в продължение на няколко години се провеждат тестове на бензин E20 с участието на автомобилни производители, включително Volkswagen, BMW и Mercedes. Целта е да се изследва въздействието върху високото съдържание на биоетанола върху задвижващите и горивните системи.

В това време останалите държави от ЕС се подготвят за прилагането на регулациите, произтичащи от директивата EU RED III. Проектът осигурява значително увеличение на дяла на възобновяваните енергийни източници в транспорта до 2030. Самият проект не включва бензин E20, но експертите посочват, че постигането на новите цели може да доведе до допълнително увеличаване на дяла на биокомпонентите в горивата в бъдеще.

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