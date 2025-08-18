Скандал в ЦСКА заради натирени некадърници

Мениджърите на двама играчи на ЦСКА са „подпалили“ канцелариите на клуба заради отношението към техните клиенти, съобщава „Мач Телеграф“. Става дума за левия бек Мика Пинто и нападателя Исека.

Мениджърите на тарана са от агенцията IFA, които работят не само във футбола, но има много клиенти в баскетбола и американския футбол.

Те са изпратили имейл, в който са изказали недоволството си от факта, че Исека е пратен във втория отбор, като според тях това отношение накърнява имиджа на играча.

Самият Исека няма и минута този сезон, а през миналия записа 22 мача във всички турнири със само един гол, което показва, че отношението към Исека е напълно според показаното.

Мениджърите на Пинто пък са се свързали по телефона, за да изкажат недоволството си от статута на техния клиент. Те намекнали, че могат да си търсят правата по съдебен път заради уронване имиджа на играча. През този сезон Пинто игра при равенствата срещу Ботев Пд и Спартак Вн, но след няколко комични отигравания бе изваден от състава.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com