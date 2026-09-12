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Болница, музей и училище с обяви
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Болница, музей и училище с обяви
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Практически ориентирано обучение, удобно работно време, заплащане над средното в страната, възможност за дългосрочно развитие в кар...
София. Много български студенти са готови да започнат работа, без да се интересуват от заплащането, само и само да натрупат опит. Това показва проучва...
Велико Търново. Две села искат референдум, за да спрат изграждането на кариери за добив на базалт. 500 души от павликенските села Върбовка и Димча са...