Горещо от Плевен! Пада ли скоро водният режим
Новият областен управител с надежда за облекчаване на водоподаването
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Новият областен управител с надежда за облекчаване на водоподаването
Страната напълно е диверсифицирала енергийната си инфраструктура
Изтичащият договор с "Газпром" трябва да се изпълни, смятат в партията на Борисов
Неговите футболни успехи далеч не са единственият му източник на доходи
За гръцката връзка напредъкът е малък, а най-бавно върви работата по турския интерконектор, каза Айолов.