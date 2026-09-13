Трагедия в София! Възрастен мъж загина при пожар в дома си
74-годишен се е задушил в задимена къща, вероятна причина е електрическо одеяло
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74-годишен се е задушил в задимена къща, вероятна причина е електрическо одеяло
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45-годишен мъж загина при катастрофа на магистрала „Тракия", съобщават от полицията. Малко след 16.00 ч. вчера е постъпил сигнал за пътно-транспортно...
Един мъж загина, а друг е в болница с опасност за живота, след две тежки катастрофи на територията на Варненска област, съобщиха от пресслужбата на по...