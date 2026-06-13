Хайди Клум си боядиса дори зъбите, за се появи като весталка
Известна е с щурите си визии
Следете всички новини, анализи и коментари за Мет Гала. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Известна е с щурите си визии
150-годишнината на „Метрополитън“ ще се отбележи през зимата с изложба
„Метрополитън“ изпуска милиони заради пандемията
Бионсе и Ким Кардашиян се появиха със сходни и много провокативни тоалети на тазгодишната гала-вечер "Мет Гала" на музея "Метрополитън". Двете красив...