Хайди Клум си боядиса дори зъбите, за се появи като весталка
Известна е с щурите си визии
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Известна е с щурите си визии
Красавицата ще го кръсти на девера
Супермоделката и съпругът й са чисти от заразата
Гюнтер Клум вече не бил основен играч в бизнес империята на дъщеря си
Супермоделката отново изби рибата с костюма си
Световните медии чак сега научиха за сватбата през февруари
Танцьорката Джулиан Хъф и актрисата Габриел Юниън влизат на тяхно място
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"Каква е тайната на хубавата ми фигура? Простичка - ям по пет пъти на ден, и по малко. Изключила съм леките въглехидрати - захар, нишесте, паста, карт...
Миналото преследва Хайди Клум. Една от най-богатите моделки на планетата отчаяно търсела път към бившия си Сийл. "Години по-късно тя вече съжалява за...
Приятелят на Хайди Клум - Вито Шнабел, й купи пластмасов охлюв за 22 000 долара в името на благотворителна кауза. Хайди бе домакин на събитието, което...
Хайди Клум призна, че новата й любов е арт дилърът Вито Шнабел. Супермоделът разкри чувствата си към 29-годишния си любим навръх рождения му ден. "Об...
Хайди Клум ще става стопанка на нов дом. И не става дума просто за къща - Хайди проявявала интерес към остров Таверн, намиращ се край брега на щата Къ...
Хайди Клум се вдъхновила да води активен начин на живот, след като вземала уроци по бели денс. Родената в Германия хубавица твърди, че уроците, които...
Хайди Клум прекара Коледа с приятеля си и бившия си съпруг. 41-годишната красавица събра половинката си Вито Шнабел и Сийл, бащата на четирите й деца....
Хайди Клум и певецът Сийл вече официално са разведени. Двамата се разделиха през януари 2012 г. след 7-годишен брак. Няколко месеца след това Сийл обв...
Акробатът Кристиян Стойнев влиза в "Америка търси талант" Акробатът Кристиян Стойнев смая публиката по време на кастингите за деветия сезон на "Амери...
Хайди Клум разкри, че най-редовно се пече както майка я е родила, понеже мрази да хваща тен на ивици. "Голотата е свобода. Пека се гола, което е здра...
Хайди Клум откачи напълно по обувките и призна, че притежава цели 2000 чифта. "Малко ме е срам, но някак са се натрупали. Най-вероятно ще ги предам н...