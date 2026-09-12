Всичко за Хайди Клум

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Хайди Клум търси път към Сийл

Хайди Клум търси път към Сийл

Миналото преследва Хайди Клум. Една от най-богатите моделки на планетата отчаяно търсела път към бившия си Сийл. "Години по-късно тя вече съжалява за...

12 декември | 3:00
0 коментара
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Хайди Клум отново разведена

Хайди Клум отново разведена

Хайди Клум и певецът Сийл вече официално са разведени. Двамата се разделиха през януари 2012 г. след 7-годишен брак. Няколко месеца след това Сийл обв...

16 октомври | 19:10
0 коментара
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Наш мачо смая Хайди

Наш мачо смая Хайди

Акробатът Кристиян Стойнев влиза в "Америка търси талант" Акробатът Кристиян Стойнев смая публиката по време на кастингите за деветия сезон на "Амери...

20 юни | 19:10
0 коментара
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Хайди: Банските за аматьори

Хайди: Банските за аматьори

Хайди Клум разкри, че най-редовно се пече както майка я е родила, понеже мрази да хваща тен на ивици. "Голотата е свобода. Пека се гола, което е здра...

24 май | 19:25
0 коментара
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Хайди с 2000 чифта обувки

Хайди с 2000 чифта обувки

Хайди Клум откачи напълно по обувките и призна, че притежава цели 2000 чифта. "Малко ме е срам, но някак са се натрупали. Най-вероятно ще ги предам н...

09 април | 17:05
0 коментара
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