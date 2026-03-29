Кола се вряза в хора в Англия! Има тежко ранени

Автомобил се вряза в пешеходци в центъра на град Дарби в Централна Англия, предизвиквайки паника и спешна реакция на службите. Инцидентът е станал късно снощи в оживена зона на града. Има ранени, като част от пострадалите са в по-тежко състояние. Шофьорът е задържан, а разследването продължава. Засега полицията не потвърждава дали става дума за умишлено действие.

На мястото са изпратени екипи на полицията, линейки и спасителни служби, които са оказали първа помощ и са транспортирали ранените в болници. Точният брой на пострадалите не се съобщава официално, но се потвърждава, че има хора със сериозни наранявания.

Задържаният водач е мъж на около 30 години. Той е бил арестуван на място и остава в ареста, докато текат разпити и се събират доказателства.

Британската полиция подчертава, че към момента няма данни за продължаваща заплаха за обществеността. Районът е бил отцепен за часове, докато се извършват огледи и се събират свидетелски показания.

Разследващите работят по всички версии - от пътнотранспортно произшествие до умишлено действие. Очаква се в следващите часове да бъдат оповестени повече подробности за причините за инцидента и състоянието на пострадалите.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com