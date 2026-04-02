Ново напрежение в Бъкингам. Чарлз прати Уилям на терапия

Според източници принц Уилям преминава през терапия, която да "го подготви за трона", на фона на напрежение с крал Чарлз III. По думите им монархът смята, че наследникът му "трябва да се превърне в истински дипломат" на фона на задълбочаващия се разрив в кралското семейство. По думите им Уилям е бил насърчен от Чарлз да остави личните обиди настрана и да постави на първо място единството в монархията, най-вече продължаващото му отчуждение от брат му принц Хари, пише "Дир".

Двамата братя са в конфликт, откакто Хари и съпругата му Меган Маркъл се оттеглиха от ролята си на действащи старши членове на кралското семейство през 2020. Нерешеният спор все повече тревожи Чарлз, който едновременно с това се справя със скандалите около бившия принц Андрю, както и със собствената си диагноза рак.

Източници посочват, че кралят вижда помирението като ключов фактор за стабилизиране на институцията. "Уилям е насърчаван да търси насоки и подкрепа, на практика е "на терапия", която да му помогне да се подготви за трона и за дипломатическите изисквания на кралската роля", казва източникът и допълва: "Посланието от най-високо ниво е, че той трябва да стане истински дипломат, човек, който може да се издигне над личните обиди и да мисли стратегически за бъдещето на монархията."

Според източника Чарлз е стигнал до момент, в който смята пряката намеса за необходима. "Той вече не вярва, че това ще се реши от само себе си", казва вътрешният човек. "От негова гледна точка това е въпрос на лидерство и отговорност, и той ясно е заявил, че Уилям трябва да започне да мисли отвъд собствената си позиция, да прецени кое е най-добро за институцията като цяло, и да работи върху дипломатичността си."

Твърди се също, че кралят е подчертавал в частни разговори, че ролята на наследник изисква промяна в нагласата. "Чарлз смята, че преди да е готов за трона, му е необходимо още много обучение", посочва източникът. "На практика той иска от Уилям да постави монархията на първо място и да се научи да оставя емоциите настрана като част от този процес. В старшите кралски среди ясно се усеща, че става дума за подготовката му за реалностите на ролята, която Уилям ще наследи. Очакването не е да се откаже от убежденията си, а да се научи да ги изразява по начин, който изгражда съюзи, вместо да създава напрежение. Усещането е, че Уилям трябва да развие емоционална дисциплина. Насърчаван е да анализира как реагира под натиск и как тези реакции се възприемат от другите, особено на международната сцена."

