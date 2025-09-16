Шефът на КЗК хвърли бомбата! Какво става с цените във веригите

Секторният анализ на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) показва, че

през юни, юли и август цените на основни хранителни стоки в големите вериги почти не са мръднали.

Председателят Росен Карадимов демонстрира в ефира на БНТ данни, според които въпреки стабилните етикети в магазините надценките остават шокиращи – между 40% и 100% спрямо борсовите стойности.

„Въвеждането на еврото не е довело до промяна в цените. Но при тези цени, които не са мръднали, има между 40% и 100% надценка от борсовата цена“, подчерта той.

Истинският виновник са 40 години провали

По думите на Карадимов причините са далеч от новата валута. „Имаме структурен проблем. Разбитата търговска верига и прекупвачите водят дотам, че сиренето у нас да е по-скъпо от това в Германия. Но това не е проблем на въвеждането на еврото, а на разбитото селско стопанство, липсата на борси и тържища, липсата на достатъчно дотация. Говорим за 40 години политика, които не могат да бъдат компенсирани за три месеца“, посочи той.

КЗК няма да диктува цените, но ще търси картели

Карадимов отхвърли твърдения, че комисията печели нови правомощия покрай закона за еврото. „Противно на това, което се пише в някои сайтове, ние нямаме никакви отношения към въвеждането на еврото. Тежко несъстоятелно е и твърдението, че правомощията на КЗК се увеличават със закона за въвеждането на еврото“, заяви той.

КЗК вече е подписала споразумения с НАП, КЗП и КРС за по-тясно сътрудничество и обмен на данни.

Голямата битка е срещу картелите

Макар да няма право да определя конкретни цени, комисията започва мащабни секторни анализи, за да открива евентуални картели и злоупотреби с господстващо положение. „Ако продавате чаша за 10 лева, не можем да ви забраним да я продавате за 10 лева, но можем да проверим съседния магазин дали сте се договорили и той да я продава за 10 лева“, обясни Карадимов.

„Повдигането на темата за картелите е огромна крачка напред. С това можем да поправим недъзи, които са били залагани години наред“, допълни той.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com